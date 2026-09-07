रूस के मिझिरगी पर्वत पर हिमस्खलन में 11 की मौत

रूस के काबार्डिनो-बाल्कारिया में हिमस्खलन, 11 पर्वतारोहियों की मौत

लेखन आबिद खान 05:20 pm Sep 07, 202605:20 pm

क्या है खबर?

रूस के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक उत्तरी काकेशस में स्थित मिझिरगी पर्वत पर हिमस्खलन के कारण 11 पर्वतारोहियों की मौत हो गई और 6 अन्य लापता हैं। ये इलाका रूस के कबरदीनो-बाल्कारिया गणराज्य में आता है। क्षेत्र के आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि बेजेंगी घाटी में हिमस्खलन की चपेट में 33 पर्वतारोहियों का एक समूह आ गया था। इसके बाद 10 पर्वतारोही स्वयं ही नीचे उतरने में कामयाब रहे, जबकि 6 लापता हैं।