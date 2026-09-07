रूस के काबार्डिनो-बाल्कारिया में हिमस्खलन, 11 पर्वतारोहियों की मौत
क्या है खबर?
रूस के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक उत्तरी काकेशस में स्थित मिझिरगी पर्वत पर हिमस्खलन के कारण 11 पर्वतारोहियों की मौत हो गई और 6 अन्य लापता हैं। ये इलाका रूस के कबरदीनो-बाल्कारिया गणराज्य में आता है। क्षेत्र के आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि बेजेंगी घाटी में हिमस्खलन की चपेट में 33 पर्वतारोहियों का एक समूह आ गया था। इसके बाद 10 पर्वतारोही स्वयं ही नीचे उतरने में कामयाब रहे, जबकि 6 लापता हैं।
घटना
खड़े पहाड़ और हिमस्खलन से बचाव अभियान में बाधाएं
रूस की समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक, काबार्डिनो-बाल्कारिया क्षेत्र में रविवार को स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5 बजे हिमस्खलन हुआ था। तब कुल 33 पर्वतारोही वहां मौजूद थे।
फिलहाल खोज और बचाव अभियान जारी है और 50 से ज्यादा आपातकालीन कर्मियों की टीम मौके पर पर्वतारोहियों की तलाश में जुटी है।
स्थानीय आपातकालीन मंत्रालय ने कहा, "दुर्गम भूभाग और हिमस्खलन के लगातार खतरे के कारण खोज अभियान जटिल होता जा रहा है।"
कार्रवाई
मामले की आपराधिक जांच शुरू
घटना के बाद आपराधिक जांच भी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजकों ने कथित आपराधिक लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज किया है और अधिकारी घटना से जुड़े हालातों की जांच कर रहे हैं।
अधिकारी पता लगा रहे हैं कि अभियान के दौरान क्या-क्या सुरक्षा उपाय किए गए थे और क्या जरूरी सावधानियां बरती गई थीं।
बता दें कि मिझिरगी चोटी लगभग 5,000 मीटर ऊंची है और रूस की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है।
ट्विटर पोस्ट
हिमस्खलन का वीडियो भी सामने आया है
Tragedy in Kabardino‑Balkaria.— RT_Documentary (@RT_Doc) September 7, 2026
In the Bezengi Gorge, a powerful avalanche covered a group of 33 climbers. At least 11 people died. Rescue workers are searching for six more. The rest managed to escape.#RTDoc #KabardinoBalkaria #rescue #mountains pic.twitter.com/qFApGBCOwA