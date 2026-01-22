ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के शहर में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत

पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है, जो अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत गंभीर है। घटनास्थल पर गोलीबारी के बाद हमलावर फरार हो गया। पुलिस ने आसपास के इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है और लोगों को घटनास्थल से दूर रहने को कहा है। पुलिस ने हमलावरों के पकड़े जाने तक निवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने की सलाह दी है।

जांच

शहर में रहते हैं 1,500 लोग

कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने लेक कार्गेलिगो और उसके आसपास के निवासियों को सुरक्षा की दृष्टि से संदेश भेजा है। लेक कार्गेलिगो एक ग्रामीण कस्बा है जिसकी आबादी लगभग 1,500 है। गोलीबारी के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 14 दिसंबर 2025 को यहूदियों के हनुक्का उत्सव के दौरान गोलीबारी में 15 लोगों को मारा गया था। गोलीबारी इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित पिता-पुत्र ने की थी।