डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर में जबरन घुसा हथियारबंद युवक, सुरक्षाकर्मियों ने मारी गोली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर में जबरन घुसे हथियारबंद युवक को सुरक्षाकर्मियों ने गोली मार दी

लेखन भारत शर्मा 08:11 pm Feb 22, 202608:11 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के फ्लोरिडा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मार-ए-लागो रिसॉर्ट के प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र में जबरन प्रवेश करने वाले एक 20 वर्षीय हथियारबंद युवक को सीक्रेट सर्विस के एजेंटों और पाम बीच काउंटी शेरिफ के एक पुलिस अधिकारी ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सीक्रेट सर्विस ने बताया कि घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप वाशिंगटन में थे और उस संपत्ति पर कोई भी संरक्षित व्यक्ति मौजूद नहीं था। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।