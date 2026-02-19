ब्रिटेन: पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन जन्मदिन पर गिरफ्तार, एपस्टीन मामले में आया था नाम 

ब्रिटेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। किंग चार्ल्स के छोटे भाई और पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है, जब एंड्रयू के नाम अमेरिका के यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में सामने आया है। इस मामले में एंड्र्यू के खिलाफ ब्रिटेन पुलिस जांच कर रही है। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

रिपोर्ट सादे कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मी रिपोर्ट के मुताबिक, 6 वाहनों में सवार होकर सादी कपड़ों में 8 पुलिसकर्मी वोल्फर्टन स्थित एंड्रयू के आवास पर पहुंचे थे। थेम्स वैली पुलिस ने पुष्टि की कि अधिकारी बर्कशायर में एक घर की तलाशी ले रहे थे। पुलिस ने कहा, "जांच के हिस्से के तौर पर हमने आज 60 साल के शख्स को सरकारी पद का दुरुपयोग करने के शक में गिरफ्तार किया है और उसके ठिकानों पर तलाशी ले रहे हैं।" आज ही एंड्रयू का जन्मदिन है।

आरोप एंड्रयू पर क्या हैं आरोप? एंड्रयू पर आरोप है कि उन्होंने 2010 में एपस्टीन को गोपनीय सरकारी दस्तावेज दिए थे। हाल ही में जारी एपस्टीस फाइल्स में ये जानकारी सामने आई थी। इन दस्तावेजों में ये भी दावा था कि एपस्टीन ने एंड्रयू के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक महिला को ब्रिटेन भेजा था। एपस्टीन मामले की एक पीड़िता ने भी आरोप लगाया था कि 2001 में जब वह 17 साल की थी तब एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था।

उपाधियां एंड्रयू से छीनी गई थीं शाही उपाधियां, आवास भी छोड़ना पड़ा था एपस्टीन मामले में नाम सामने आने के बाद ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने एंड्रयू से 'प्रिंस' का खिताब और सभी शाही उपाधियां छीन ली थीं। उनसे विंडसर स्थित उनके आलीशान घर को भी खाली करा लिया गया था। इसके बाद वे सैंड्रिंघम एस्टेट (नॉरफॉक) में एक निजी आवास में रह रहे थे। हाल ही में एंड्रयू को ड्यूक ऑफ यॉर्क का खिताब इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया था।

