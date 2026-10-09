पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक तंगी के बीच डिजिटल क्रिएटर्स को निशाना बनाया है

पाकिस्तान ने आर्थिक तंगी के बीच डिजिटल क्रिएटर्स को बनाया निशाना, लागू किया नया डिजिटल टैक्स

लेखन भारत शर्मा 01:37 pm Oct 09, 202601:37 pm

क्या है खबर?

गंभीर आर्थिक संकट और नकदी की किल्लत से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने अब अपने देश के तेजी से बढ़ती सोशल मीडिया क्रिएटर इकोनॉमी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फर्स्टपोस्ट की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की शीर्ष राजस्व एजेंसी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक क्रिएटर्स के लिए एक नया डिजिटल टैक्स ढांचा लागू कर दिया है। इससे डिजिटल क्रिएटर्स में खलबली मच गई है।