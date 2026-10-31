पोलैंड में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच टकराव बढ़ गया है

तख्तापलट के आरोप, राष्ट्रपति का विमान बीच रास्ते से लौटा; अब पोलैंड में क्यों भड़की हिंसा?

लेखन आबिद खान 02:09 pm Oct 31, 202602:09 pm

क्या है खबर?

इटली, फ्रांस समेत कई देशों के बाद अब पोलैंड में हिंसा भड़क गई है। वहां प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति कारोल नवरोकी के बीच सत्ता को लेकर टकराव बढ़ गया है। बीते दिन देश की सबसे बड़ी अदालतों में से शामिल संवैधानिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद सैकड़ों लोग कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए। स्थिति बिगड़ती देख भारी संख्या में सुरक्षाबलों को कोर्ट के बाहर तैनात किया गया।