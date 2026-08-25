NSA अजित डोभाल ने बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की है

अजित डोभाल ने बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से की मुलाकात, जानिए क्या हुई चर्चा

लेखन भारत शर्मा 01:37 pm Aug 25, 202601:37 pm

क्या है खबर?

भारत और चीन के बीच जारी कूटनीतिक वार्ताओं के तहत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने मंगलवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। यह मुलाकात विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत-चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता से पहले हुई है। भारतीय दूतावास ने इस बैठक की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों नेताओं के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर चर्चा हुई।