एयर इंडिया कनिष्क विमान धमाके में 329 लोग मारे गए थे

विमान धमाके में मारे गए थे 329 लोग, अब खालिस्तानियों को ठहराया जिम्मेदार; क्या हुआ था?

लेखन आबिद खान 12:32 pm Jun 26, 202612:32 pm

क्या है खबर?

कनाडा ने पहली बार स्वीकार किया है कि 1985 में एयर इंडिया विमान में हुए बम धमाके के लिए कनाडा स्थित खालिस्तानी चरमपंथी जिम्मेदार थे। घटना के 4 दशक से भी ज्यादा समय बाद कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा (CSIS) ने पहली बार खालिस्तानी आतंकवादियों को विमान में विस्फोटक लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे, जिससे यह इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला बन गया था।