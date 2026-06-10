एयर कनाडा के पायलट ने फर्जी लाइसेंस के सहारे 17 साल उड़ाया यात्री विमान

एयर कनाडा के पायलट ने फर्जी लाइसेंस के सहारे 17 साल उड़ाया यात्री विमान, अब गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 01:46 pm Jun 10, 202601:46 pm

क्या है खबर?

कनाडा में एयर कनाडा के एक पूर्व पायलट को फर्जी लाइसेंस लेकर यात्री विमान उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान 59 वर्षीय जेफ्री वॉल के रूप में हुई है। ओंटारियो की पील शहर पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 2009 से 2025 तक 17 वर्षों के दौरान 900 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया, जबकि उसके पास कोई उचित पायलट लाइसेंस नहीं था। उसने विमान संचालन से पहले अनिवार्य परीक्षण नहीं दिया था।