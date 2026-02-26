LOADING...
पाकिस्तान के हवाई हमलों के जवाब में अफगानिस्तान ने सीमा पर शुरू की जवाबी कार्रवाई (तस्वीर: फाइल)

लेखन भारत शर्मा
Feb 26, 2026
11:08 pm
क्या है खबर?

अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान की ओर से हाल ही में किए गए हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर जवाबी सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार, पाकिस्तानी सैन्य बलों द्वारा बार-बार की गई उकसावे की कार्रवाई और उल्लंघनों के जवाब में विवादित डूरंड रेखा पर बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान शुरू किए गए हैं। तालिबान की इस कार्रवाई से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है।

पोस्ट

मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर किया कार्रवाई का ऐलान

तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता मुजाहिद ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'पाकिस्तानी सैन्य बलों द्वारा बार-बार की गई उकसावे और उल्लंघनों के जवाब में डूरंड रेखा के साथ पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान शुरू किए गए हैं। तालिबानी बलों ने डूरंड रेखा के साथ बड़े क्षेत्रों को उन्नत लेजर प्रणालियों से मजबूत कर दिया है। ये क्षमताएं अंधेरे की आड़ में दुश्मन की मोबाइल इकाइयों को नष्ट कर देंगी।'

कब्जा

अफगान लड़ाकों ने कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर किया कब्जा

मुजाहिद ने आगे बताया कि अफगान लड़ाकों ने कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। उनके अनुसार, डोरा बाबा के मशिन नाव क्षेत्र में 2 चौकियां, अनारगी (गोश्ता) में 3 और कुनार प्रांत के डोकलाम में 2 चौकियों पर कब्जा किया जा चुका है। पाकिस्तान ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इन दावों की पुष्टि नहीं की है। अफगानिस्तान के इस बयान से दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रहा तनाव उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

बयान

वालिद कोर के प्रवक्ता ने भी जारी किया बयान

तालिबान के 201 खालिद बिन वालिद कोर के प्रवक्ता ने कहा कि अफगान सीमा बलों ने पाकिस्तान की सीमा से लगे पूर्वी प्रांतों में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। उनका दावा है कि यह कार्रवाई पाकिस्तानी हवाई हमलों की सीधी प्रतिक्रिया है। हालांकि, हताहतों की संख्या या टकराव के पैमाने के बारे में विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन बयानबाजी से एक मामूली सीमा झड़प के बजाय एक समन्वित सैन्य प्रतिक्रिया का संकेत मिलता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

हमला

पाकिस्तानी सेना ने रविवार को किए थे हमले

अफगान अधिकारियों के अनुसार, रविवार को पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान की सीमा से लगे दो अफगान प्रांतों में किए गए हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों नागरिक मारे गए थे। ये हमले नांगरहार और पक्तिका प्रांतों के क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए थे। पाकिस्तान ने इस अभियान को आतंकवादियों के ठिकानों पर लक्षित हमले बताया था। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मृतकों में एक ही परिवार 17 सदस्य शामिल थे।

