वियतनाम पुलिस ने नाव कैप्टन को हिरासत में ले लिया है

वियतनाम में 15 भारतीयों की मौत पर कार्रवाई, पुलिस ने नाव कैप्टन को हिरासत में लिया

लेखन भारत शर्मा 07:19 pm Jul 12, 202607:19 pm

क्या है खबर?

वियतनाम में 15 भारतीय पर्यटकों की जान लेने वाले नाव हादसे के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने स्पीड नाव के कैप्टन गुयेन होंग हेई को हिरासत में लेकर आपराधिक जांच शुरू कर दी है। कैप्टन पर जलमार्ग सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इसी तरह भारतीय दूतावास ने बताया कि मृतकों के शव भारत भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जबकि एक घायल का इलाज अब भी अस्पताल में चल रहा है।