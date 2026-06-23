अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने अमेरिकी नागरिकता की लागत में 75 प्रतिशत की बढोतरी का प्रस्ताव दिया है

अमेरिकी नागरिकता की लागत में 75 प्रतिशत की बढोतरी का भारतीयों पर क्या होगा असर?

लेखन भारत शर्मा 06:56 pm Jun 23, 202606:56 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में अपना जीवन बनाने में वर्षों बिताने वाले लाखों प्रवासियों के लिए अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करना हमेशा से एक बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। हालांकि, अब इसका रास्ता काफी महंगा होने वाला है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने हाल ही में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने से जुड़े शुल्क में 75-80 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी का वहां रहने वाले भारतीयों पर क्या असर होगा।