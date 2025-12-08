जापान के उत्तरी तट पर आया 7.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी
क्या है खबर?
जापान के उत्तरी तट पर सोमवार को भूकंप के बेहद तेज झटके महसूस किए गए हैं। इससे आओमोरी और होक्काइडो में बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई, जिसे खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। यह शक्तिशाली भूकंप रात 09:13 बजे (स्थानीय समयानुसार) आया। भूकंप से हुए नुकसान के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है।
चेतावनी
जापान में 3 मीटर ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी
एजेंसी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र होक्काइडो और आओमोरी प्रांत के तट पर 30 मील की गहराई पर आया था। भूकंप के बाद जापान में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने 3 मीटर (करीब 10 फीट) ऊंची सुनामी उठने की चेतावनी जारी की है। इससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और प्रशासन ने ऐहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों को तटों से दूर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है।
कारण
जापान में क्यों आते हैं इतने भूकंप?
जापान पैसिफिक 'रिंग ऑफ फायर' के पश्चिमी किनारे पर है, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप वाले देशों में से एक बनाता है। यहां हर साल लगभग 1,500 भूकंप आते हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटे होते हैं। हालांकि, कई भूकंपों में नुकसान भी होता है। साल 2011 में यहां 9.0 की तीव्रता वाला समुद्र के नीचे का भूकंप आया था, जिससे सुनामी आई लगभग 18,500 लोग मारे गए या लापता हो गए थे।