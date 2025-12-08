जापान के उत्तरी तट पर आया 7.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

चेतावनी

जापान में 3 मीटर ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी

एजेंसी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र होक्काइडो और आओमोरी प्रांत के तट पर 30 मील की गहराई पर आया था। भूकंप के बाद जापान में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने 3 मीटर (करीब 10 फीट) ऊंची सुनामी उठने की चेतावनी जारी की है। इससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और प्रशासन ने ऐहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों को तटों से दूर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है।