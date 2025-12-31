जापान में आया 6.0 तीव्रता का भूकंप, कोई बड़ा नुकसान नहीं

जापान में आया 6.0 तीव्रता का भूकंप, कोई बड़ा नुकसान नहीं
क्या है खबर?
यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने बताया कि नए साल की पूर्व संध्या पर जापान के तट के पास 6.0 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है। यह भूकंप होंशू के इवाते प्रांत में नोडा से लगभग 90 किलोमीटर पूर्व में समुद्र तल से लगभग 40 किमी नीचे आया। आस-पास के तटीय इलाकों से अब तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की कोई खबर नहीं है। जापानी अधिकारी अभी भी भूकंपीय गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
भूकंपीय गतिविधि
कुछ दिन पहले आया था बड़ा भूकंप
यह भूकंप प्रशांत महासागर में आया, जो "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है और यहां भूकंपीय गतिविधि आम बात है। यह इलाका बार-बार होने वाली टेक्टोनिक प्लेट की हलचल के लिए जाना जाता है। एक दिन पहले ही यहां 4.8 तीव्रता का एक और भूकंप आया था। वहीं कुछ हफ्ते पहले ही जापान के मुख्य द्वीप होंशू के उत्तर में आओमोरी इलाके में 7.6 तीव्रता का बड़ा भूकंप भी आया था।
नुकसान
भूकंपीय गतिविधि पर नजर
USGS के अनुसार, इस भूकंप से देशभर में कम से कम 52 लोग घायल हुए। भूकंप के बाद के झटकों के कारण इस क्षेत्र के लिए जापान की पहली "मेगाक्वेक" चेतावनी भी जारी की गई थी। हालांकि, 8 दिसंबर को आओमोरी में आए भूकंप के विपरीत इस भूकंप के बाद ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) भूकंपीय गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही है।