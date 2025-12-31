जापान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जापान में आया 6.0 तीव्रता का भूकंप, कोई बड़ा नुकसान नहीं

लेखन Manoj Panchal 11:52 pm Dec 31, 202511:52 pm

क्या है खबर?

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने बताया कि नए साल की पूर्व संध्या पर जापान के तट के पास 6.0 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है। यह भूकंप होंशू के इवाते प्रांत में नोडा से लगभग 90 किलोमीटर पूर्व में समुद्र तल से लगभग 40 किमी नीचे आया। आस-पास के तटीय इलाकों से अब तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की कोई खबर नहीं है। जापानी अधिकारी अभी भी भूकंपीय गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहे हैं।