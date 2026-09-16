अमेरिका के लॉस एंजिल्स में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोगों की मौत

यह हेलीकॉप्टर NBC लॉस एंजिल्स द्वारा संचालित किया गया था, जिसे NBC4 या KNBC टीवी के नाम से भी जाना जाता है। घटना से ठीक पहले NBC ने बताया कि उन्हें पायलट और हेलीकॉप्टर में सवार लोगों से संपर्क करने में परेशानी हो रही है।

बचाव दलों ने बताया कि कम से कम एक व्यक्ति को मलबे से बाहर निकाला गया है। घायलों की संख्या अभी ज्ञात नहीं है और हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण भी अभी पता नहीं चला है।