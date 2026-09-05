बलूचिस्तान में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की घात लगाकर हत्या, जवाबी कार्रवाई में 48 उग्रवादी ढेर
क्या है खबर?
पाकिस्तान के सबसे अशांत प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षाबलों और अलगाववादी उग्रवादियों के बीच हिंसक संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) द्वारा दो अलग-अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 25 जवानों की हत्या का दावा किए जाने के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। इस भीषण हमले के जवाब में पाकिस्तानी सेना ने प्रांत भर में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है, जिसमें 48 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया गया है।
हमला
BLA के फतेह स्क्वाड ने किया हमला, जारी किया वीडियो
उग्रवादी संगठन BLA की विशिष्ट विंग 'फतेह स्क्वाड' ने जियारत क्रॉस पर पाकिस्तानी सैन्य काफिले को निशाना बनाया, जिसमें 18 जवान मारे गए।
BLA के 'हक्कल' द्वारा जारी वीडियो में सैन्य वाहनों को आग की लपटों में घिरा और चारों तरफ शवों को बिखरा हुआ दिखाया गया है।
सुराब के हाजिका में BLA के 'स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड' ने एक रिमोट-कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए एक वाहन को उड़ा दिया, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई।
पलटवार
पाकिस्तानी सेना का पलटवार, 48 उग्रवादी ढेर
सैनिकों की मौत के बाद पाकिस्तानी सेना ने उग्रवादियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है।
सेना ने मस्तुंग, सिबी, क्वेटा और कलात जिलों में स्थित उग्रवादियों के खुफिया ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन चलाया।
सैन्य दावों के अनुसार, इन छापों में BLA और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े लगभग 48 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया है।
हालांकि, पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक तौर पर सैनिकों के हताहत होने के आंकड़ों को गुप्त रखा है।
संकट
बलूचिस्तान में दशकों पुराने संघर्ष का गहराता संकट
हालिया महीनों में बलूचिस्तान में भड़की यह हिंसा साल 2024 में BLA द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन हेरोफ' की याद दिलाती है।
उस ऑपरेशन के दौरान भी बलूच उग्रवादियों ने कराची-क्वेटा राजमार्ग और मस्तुंग रेलवे स्टेशन जैसे मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर 25 से अधिक सैनिकों को मार दिया था।
अफगानिस्तान सीमा से सटे इस विशाल प्रांत में बलूच समूह लंबे समय से पूर्ण स्वतंत्रता या बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं।