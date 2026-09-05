बलूचिस्तान में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की घात लगाकर हत्या

बलूचिस्तान में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की घात लगाकर हत्या, जवाबी कार्रवाई में 48 उग्रवादी ढेर

लेखन भारत शर्मा 04:21 pm Sep 05, 202604:21 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के सबसे अशांत प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षाबलों और अलगाववादी उग्रवादियों के बीच हिंसक संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) द्वारा दो अलग-अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 25 जवानों की हत्या का दावा किए जाने के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। इस भीषण हमले के जवाब में पाकिस्तानी सेना ने प्रांत भर में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है, जिसमें 48 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया गया है।