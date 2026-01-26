मेक्सिको में फुटबॉल मैदान पर गोलीबारी में हुई 11 लोगों की मौत, 12 अन्य घायल

मध्य मेक्सिको के गुआनाजुआटो राज्य के सलामांका शहर में एक फुटबॉल मैदान में हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। यह हमला फुटबॉल मैच खत्म होने के तुरंत बाद हुआ, जब बंदूकधारियों ने मैदान पर जमा लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी।

गोलीबारी कैसे हुई गोलीबारी की यह घटना? पुलिस के अनुसार, सलामांका शहर में फुटबॉल मैच चल रहा था। मैच के खत्म होने के बाद मौके पर पहुंचे अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फिर उसके बार हमलावरों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया।

मदद मेयर ने राष्ट्रपति शीनबाम से मांगी मदद सलामांका के मेयर सीजर प्रिएटो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि घायलों में एक महिला और एक नाबालिग शामिल हैं। इस घटना से शहर के लोगों में दहशत है। उन्होंने क्षेत्र में हिंसा पर अंकुश लगाने में मदद के लिए राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम से तत्काल सहायता मांगी और जोर देकर कहा कि अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहे आपराधिक समूह सफल नहीं होंगे। दोषियों को सजा जरूर दी जाएगी।

