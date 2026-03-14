अमेरिका में वीजा पाने के लिए फर्जी लूट कराने के आरोप में 11 भारतीय गिरफ्तार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका में 11 भारतीय गिरफ्तार, वीजा के लिए फर्जी लूट करवाने का आरोप

लेखन आबिद खान 01:57 pm Mar 14, 202601:57 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में वीजा पाने के लिए फर्जी लूट करवाने के आरोप में 11 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों ने फर्जी डकैती और लूट करवाई, ताकि अमेरिका का U वीजा हासिल कर सके। U-वीजा उन लोगों को मिलता है, जो किसी गंभीर अपराध के शिकार होते हैं और जांच में पुलिस की मदद करते हैं। पुलिस ने कहा कि ये सभी अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में अवैध रूप से रह रहे थे।