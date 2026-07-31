अमेरिका में नौकरी के लिए देना होंगे 95 लाख रुपये, भारतीय छात्रों पर क्या होगा असर?

फिलहाल OPT कार्यक्रम के तहत, अंतरराष्ट्रीय छात्र पढ़ाई पूरी होने के एक साल बाद तक अमेरिका में काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से वीजा नहीं लेना होता है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के छात्रों को इसके अलावा 2 साल और मिलते हैं।

इसी कार्यक्रम के जरिए बड़ी संख्या में छात्र अमेरिका से पढ़ाई कर वहां नौकरी करने के सपने को पूरा करते हैं। कई छात्रों को OPT कार्यक्रम से निकल H-1B वीजा तक मिल जाता है।