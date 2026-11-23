वंदे भारत के कर्मचारियों को मिला लाखों रुपये से भरा बैग

वंदे भारत के सफाई कर्मचारियों को मिला लाखों रुपयों से भरा बैग, यात्री को वापस लौटाया

लेखन सयाली 12:13 pm Nov 23, 202612:13 pm

क्या है खबर?

नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत के सफाई कर्मचारी रोजाना की तरह यात्रा खत्म होने के बाद ट्रेन की सफाई में लगे थे। तभी एक कर्मचारी के हाथ कुछ ऐसा लगा कि उन्हें अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें ट्रेन के अंदर काले रंग का एक बैग दिखाई दिया, जो लावारिश पड़ा था। बैग को खोलते ही कर्मचारी के होश उड़ गए। उसके अंदर 2.11 लाख रुपये की नकदी और 3 देशों की विदेशी मुद्रा रखी थी।