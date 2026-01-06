जापान: 28 करोड़ से ज्यादा रुपये में बिकी ब्लूफिन टूना मछली, जानिए इसकी खासियत

अमूमन मछली बाजारों में मछली की कीमत उसके आकार और ताजगी के आधार पर होती है। हालांकि, जापान की राजधानी टोक्यो के टोयोसू फिश मार्केट में की गई ब्लूफिन टूना मछली की नीलामी ने हैरान कर दिया है। हर साल की शुरुआत में ब्लूफिन टूना मछली की नीलामी की जाती है, जिस पर करोड़ों रुपये की बोली लगाई जाती है। इस साल 2026 में एक ब्लूफिन टूना मछली 32 लाख डॉलर (28 करोड़ से ज्यादा रुपये) में बिकी है।

खरीददार इस बार भी कियोशी किमुरा ने खरीदी ब्लूफिन टूना मछली नीलामी में उच्च कीमत में बिकने वाली 243 किलो की ब्लूफिन टूना मछली को कियोमुरा कॉर्प कंपनी के मालिक कियोशी किमुरा ने खरीदा है, जो जापान की मशहूर सुशी चेन 'सुशी जनमई' के लिए जाने जाते हैं। किमुरा पहले भी कई बार उच्च कीमत में बोली लगाकर ब्लूफिन टूना मछली को खरीद चुके हैं। टूना किंग के नाम से प्रसिद्ध कियोशी ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता की टूना देखकर वह खुद को अधिक बोली लगाने से रोक नहीं पाए।

पिछला रिकॉर्ड साल 2019 की नीलामी का टूटा रिकॉर्ड कियोशी किमुरा की रिकॉर्ड तोड़ बोली ने साल 2019 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जब 21 लाख डॉलर यानी लगभग 18 करोड़ रुपये में 278 वजनी वाली ब्लूफिन टूना मछली बिकी थी। बता दें कि नए साल की पहली नीलामी को शुभ माना जाता है, इसलिए मछली की कीमत सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। दूसरा कारण यह भी है कि ब्लूफिन टूना मछली दुर्लभ भी हैं।

सुशी सामान्य कीमतों में बिकती हैं ब्लूफिन टूना मछली की सुशी खरीद के बाद ब्लूफिन टूना मछली को सुशी जनमई के मुख्यालय भेजा गया है, जहां से इसे कियोशी में मौजूद देशभर के रेस्टोरेंट्स में भेजा जाएगा और सबसे बड़ी बात ये है कि उच्च कीमत पर खरीदी जाने वाली इस मछली की सुशी को ग्राहकों के आगे सामान्य कीमत पर ही परोसा जाता है। कियोशी का कहना है कि वे अपने ग्राहकों को अच्छे से अच्छा खाना परोसने में विश्वास रखते हैं।

