इस महिला ने दिया 4 बच्चियों को एक साथ जन्म, सभी दिखने में एक जैसी

जुड़वां बच्चे होना सामान्य लगता है, क्योंकि औसतन हर हजार बच्चों में से 12 जुड़वां हो सकते हैं। हालांकि, हैरानी तब होती है जब एक साथ 2 से ज्यादा बच्चे जन्म लें। ऐसा ही एक चमत्कार रूस में हुआ है, जहां एक महिला ने एक साथ 4 एक जैसी दिखने वाली बच्चियों को जन्म दिया है। यह एक बेहद दुर्लभ मामला है, जो कि 1.55 करोड़ में से एक हो सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

मामला कैसा है शिशुओं का स्वास्थ्य? ऐसा सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है, जो रूसी इतिहास में अपनी तरह का पहला दर्ज मामला है। इसके बारे में सुनकर अच्छे-अच्छे चिकित्सक हैरत में पड़ गए हैं। महिला की डिलीवरी करवाने के लिए अस्पताल के कई डॉक्टर और कर्मचारियों की टीम तैयार की गई थी। जन्म के समय चारों शिशुओं का वजन 1,360 ग्राम, 1,400 ग्राम, 1,570 ग्राम और 1,640 ग्राम था। उनकी लंबाई 37 से 41 सेंटीमीटर के बीच थी। चारों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

चिकित्सकीय जानकारी क्यों दुर्लभ है यह मामला? डॉक्टरों ने जानकारी दी कि बच्चियों और मां की सेहत अच्छी है और उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है। सामान्य जुड़वां गर्भावस्था में हर बच्चा अलग-अलग गर्भनाल के साथ बड़ा होता है। हालांकि, इस मामले की खास बात यह है कि चारों बच्चियां एक ही गर्भनाल से जुड़ी थीं। इस मामले को 'मोनोकोरियोनिक गर्भावस्था' नाम से जाना जाता है, जो चिकित्सकीय रूप से असाधारण है। एक ही गर्भनाल होने की वजह से बच्चियों तक ऑक्सीजन पहुंचाना बड़ी चुनौती थी।

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मोनोकोरियोनिक गर्भावस्था क्या होती है मोनोकोरियोनिक गर्भावस्था? मोनोकोरियोनिक गर्भावस्था तब होती है जब चारों भ्रूण एक ही निषेचित अंडे से उत्पन्न होते हैं। इस दौरान वह कई बार विभाजित हो जाता है। यह एक ऐसी घटना होती है, जिसका कोई विश्वसनीय पूर्वानुमान नहीं होता है और न ही इसका कोई ज्ञात आनुवंशिक कारण सामने आ सका है। ऐसे मामलों में विशेष भ्रूणीय निगरानी (फीटल मॉनिटरिंग) की जरूरत होती है, ताकि बच्चों और मां को कोई नुकसान न हो।

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