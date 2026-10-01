इन लोगों ने एक उंगली से उठाया 100 किलों से ज्यादा वजन (तस्वीर: गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स)

इन लोगों ने एक उंगली से उठाया इतना वजन, आप दोनों हाथों से नहीं उठा सकते

लेखन अंजली 06:37 pm Oct 01, 202606:37 pm

क्या है खबर?

अगर आप कभी जिम गए हैं तो आपको पता होगा कि डेडलिफ्ट में दोनों हाथों से पूरी जान लगाकर वजन उठाना होता है। हालांकि, कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने डेडलिफ्ट दोनों हाथों से नहीं, सिर्फ एक उंगली से किया और एक ही उंगली से इतना वजन उठा दिया, जितना ज्यादातर लोग पूरी जान लगाकर दोनों हाथों से नहीं उठा पाते। एक उंगली से डेडलिफ्ट करने के जबरदस्त रिकॉर्ड्स बने हैं और समय के साथ इसमें काफी बढ़ोतरी भी हुई है।