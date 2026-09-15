किताबें पढ़ने के लिए अपने नागरिकों को पैसे दे रहा है यह देश, क्या है मकसद?

इस अभियान में सिंगापुर सरकार किताबें पढ़ने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटी रकम देगी। इसके लिए नागरिकों को सरकार की एक आधिकारिक वेबसाइट पर अपने पढ़ने के समय को दर्ज करना होगा।

यह रणनीति इसलिए अपनाई गई है, ताकि गेमिंग और पॉइंट सिस्टम पसंद करने वाले लोग किताबें पढ़ने की आदत को भी एक मनोरंजक खेल की तरह देखें और अपनाएं।

ऐसा करके सरकार शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट (बिना मतलब के वीडियो) की लत को कम करना चाहती है।