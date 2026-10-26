ओलंपिक की मशाल की नीलामी

कबाड़ी बाजार से खरीदी हुई ओलंपिक की दुर्लभ मशाल की हुई नीलामी, एक करोड़ लगी कीमत

लेखन सयाली 10:45 am Oct 26, 202610:45 am

क्या है खबर?

कई बार हम सस्ते में जिन चीजों को खरीद लेते हैं, उनकी असल कीमत करोड़ों में हो सकती है। ऐसा ही कुछ स्वीडन की एक महिला के साथ हुआ, जिनके हाथ कबाड़ी बाजार में खजाना लग गया। उन्होंने इस बाजार से एक मशाल खरीदी थी, जो 1956 के ओलंपिक की एक बेहद दुर्लभ मशाल निकली। उन्होंने इसे नीलाम किया, जिसमें इसकी कीमत 1.31 करोड़ रुपये से भी ज्यादा लगी। आइए इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं।