राजकुमारी डायना की रिवेंज ड्रेस की नीलामी

राजकुमारी डायना की सुर्खियां बटरोने वाली 'रिवेंज ड्रेस' हो रही है नीलाम, जानें कितनी है कीमत

लेखन सयाली 04:53 pm Sep 11, 202604:53 pm

क्या है खबर?

दुनिया को अलविदा कहने के सालों बाद भी ब्रिटेन की पूर्व राजकुमारी डायना लाखों दिलों पर राज करती हैं। उनका फैशन सेंस आज भी महिलाओं के स्टाइल को प्रेरित करता है और उनके प्रतिष्ठित लुक्स की खूब चर्चा होती है। डायना के पहने हुए कई कपड़े करोड़ों में नीलाम हो चुके हैं। इसी कड़ी में अब उनकी सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली 'रिवेंज ड्रेस' भी नीलामी के लिए उपलब्ध हो रही है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।