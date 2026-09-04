टिम एंड्रयूज और उनके साथ सर्जनों की टीम

सुअर की किडनी से एक व्यक्ति 271 दिनों तक रहा जीवित, अब हुआ इंसानी किडनी प्रत्यारोपण

लेखन अंजली 10:49 am Sep 04, 202610:49 am

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में डॉक्टरों ने टिम एंड्रयूज नाम के एक व्यक्ति के शरीर में सुअर की किडनी का प्रत्यारोपण किया था और बिना डायलिसिस के वह 271 दिनों तक जीवित रहे, फिर जनवरी, 2026 में उनका इंसानी किडनी का प्रत्यारोपण किया गया है। 'द लैंसेट'में बीती 3 सितंबर को छपे एक पेपर में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के फिजिशियन-साइंटिस्ट और उनके साथियों ने एंड्रयूज के अनुभव के बारे में विस्तार से बताया है। आइए जानें।