महान फुटबॉलर पेले की 1958 विश्व कप जर्सी होगी नीलाम, कीमत इतनी कि यकीन नहीं होगा

ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्होंने 3 बार (1958, 1962, 1970) फीफा वर्ल्ड कप जीता। पेले अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दुनियाभर में करोड़ों चाहने वाले हैं। यही कारण है कि उनसे जुड़ी हर चीज बेहद नायब होती है और लाखों-करोड़ों रुपये में बिकती है। इसी कड़ी अब उनके द्वारा 1958 फीफा वर्ल्ड कप में पहनी हुई जर्सी नीलाम की जा रही है। आइए जानते हैं कि जर्सी की अनुमानित कीमत कितनी है।

नीलामी घर किस नीलामी घर द्वारा करवाई जा रही नीलामी? सोथबी नामक नीलामीघर इस खास नीलामी का आयोजन करवा रहा है और इसके 60 लाख डॉलर यानी 57 करोड़ रुपये से अधिक में बिकने की उम्मीद है। इस बिक्री से पेले से जुड़ी यादगार वस्तुओं का एक नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है और यह अब तक बेची गई सबसे महंगी फुटबॉल जर्सी के रिकॉर्ड को चुनौती दे सकती है। यह रिकॉर्ड वर्तमान में 'हैंड ऑफ गॉड' जर्सी के नाम है, जो 2022 में 92 लाख डॉलर में बिकी थी।

जर्सी पेले ने अपने साथी को उपहार स्वरूप दे दी थी जर्सी 17 की उम्र में पेले ने 1958 विश्व कप फाइनल में स्वीडन की टीम को हराया, जिसके बाद वे विश्व कप फाइनल में खेलने और गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इस जीत के बाद पेले ने अपनी 10 नंबर की जर्सी अपने साथी खिलाड़ी को उपहार में दे दी, जिसे उन्होंने एक संग्रहालय को दान किया, फिर संग्रहालय ने 2004 में जर्सी को दोबारा नीलाम कर दिया। अब एक बार फिर यह नीलामी में आई है।

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तारीख कब से शुरू है नीलामी? इस खास जर्सी के लिए बोली 29 जून से शुरू होकर 16 जुलाई को समाप्त होगी। सोथबी के प्रमुख ब्रह्मा वाचटर ने एक बयान में कहा, "यह सिर्फ एक जर्सी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण से जुड़ी वस्तु है, जिसे दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले ने अपने करियर की शुरूआत या कहे कि उपलब्धि के दौरान पहना था।" अगर आप इस जर्सी को अपना बनाना चाहते हैं तो सोथबी की साइट पर जाकर बोली का हिस्सा बनें।

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