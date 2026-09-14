मिलिए उन बच्चों से जिन्होंने अपने अनोखे हुनर से बनाए विश्व रिकॉर्ड्स

20 जुलाई, 2019 में जन्मी अमेरिका की फीनिक्स गिजेल हिक्स महज 3 महीने की थी, जब उसने अपनी मां सिडनी के साथ अपनी पहली योगा क्लास में हिस्सा लिया था।

4 साल की उम्र तक वह ज्यादा मुश्किल योगा सेशन में भी शामिल होने लगी और जल्द ही वह अपनी मां के साथ योगा सिखाने लगी।

22 जून, 2025 को फीनिक्स को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से 'दुनिया की सबसे कम उम्र की योगा इंस्ट्रक्टर' का खिताब मिला।