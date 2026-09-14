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मिलिए उन बच्चों से जिन्होंने अपने अनोखे हुनर से बनाए विश्व रिकॉर्ड्स
'द्विभाषी किताब प्रकाशित करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की व्यक्ति' अन्वी विशेष अग्रवाल

मिलिए उन बच्चों से जिन्होंने अपने अनोखे हुनर से बनाए विश्व रिकॉर्ड्स

लेखन अंजली
Sep 14, 2026
11:47 am
क्या है खबर?

दुनियाभर में ऐसे कई बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से लोगों को हैरान किया है। आज हम आपको उन बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी उम्र 16 साल से भी कम है लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन की वजह से 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2027' में अपनी जगह बनाई है। इन बच्चों में कोई फैशन डिजाइनर है तो कोई बेहतरीन स्नूकर खिलाड़ी। आइए बच्चों के रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं।

#1

मैक्स अलेक्जेंडर (उम्र- 10 साल)

25 फरवरी, 2016 में जन्म मैक्स अलेक्जेंडर ने 4 साल की उम्र में अपनी बहन के लिए एक फ्रॉक बनाई।

वहीं जब वह 7 साल का हुआ तो उसने कोलोराडो में डेनवर फैशन वीक में अपना पूरा कलेक्शन पेश किया और उसे 'सबसे कम उम्र में रनवे शो डिजाइनर' के तौर पर पहचान मिली।

इसी साल 3 मार्च को पेरिस फैशन वीक में भी मैक्स ने अपना हुनर दिखाया और सबसे कम उम्र का रनवे शो डिजाइनर बना।

#2

फीनिक्स गिजेल हिक्स (उम्र- 7 साल)

20 जुलाई, 2019 में जन्मी अमेरिका की फीनिक्स गिजेल हिक्स महज 3 महीने की थी, जब उसने अपनी मां सिडनी के साथ अपनी पहली योगा क्लास में हिस्सा लिया था।

4 साल की उम्र तक वह ज्यादा मुश्किल योगा सेशन में भी शामिल होने लगी और जल्द ही वह अपनी मां के साथ योगा सिखाने लगी।

22 जून, 2025 को फीनिक्स को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से 'दुनिया की सबसे कम उम्र की योगा इंस्ट्रक्टर' का खिताब मिला।

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#3

जूड ओवेन्स (उम्र- 4 साल)

14 दिसंबर, 2022 में जन्मा यूनाइटेड किंगडम (UK) का जूड ओवेन्स स्नूकस में इतना माहिर है कि स्नूकर के बड़े-बड़े खिलाड़ी भी उसकी तारीफ करते हैं।

2 साल की उम्र में जूड स्नूकर में डबल पॉट बनाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया। डबल पॉट में एक शॉट से 2 गेंद अलग-अलग छेद में जाती हैं।

इसके अतिरिक्त 2 साल की उम्र में ही उसने उल्टा शॉट मारने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति का भी रिकॉर्ड बनाया।

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#4

अन्वी विशेष अग्रवाल (उम्र- 7 साल)

1 अक्टूबर, 2019 में जन्मी भारत की अन्वी विशेष अग्रवाल 11 जून, 2024 में 4 साल की उम्र में 'द्विभाषी किताब प्रकाशित करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की व्यक्ति' बनी।

अन्वी की पहली किताब लिटिल गर्ल्स बिग इमोशन्स की 1,160 से ज्यादा प्रतियां पब्लिकेशन के पहले हफ्ते में ही बिक गईं।

इसके एक साल से भी कम समय बाद 5 जनवरी, 2025 को अन्वी को सबसे कम उम्र की TEDx स्पीकर (महिला) के तौर पर पहचान मिली।

#5

नोआ विलियम्स (उम्र- 10 साल)

5 अक्टूबर, 2016 में जन्मे नोआ विलियम्स ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का रहने वाला एक होनहार प्रोग्रामर है।

6 साल की उम्र में नोआ ने C++ कोडिंग भाषा सीखी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू की, फिर 7 साल की उम्र तक नोआ 'मेंसा' (Mensa) जैसी हाई IQ सोसाइटी का हिस्सा बन गया था और उसने 99.9वें परसेंटाइल का IQ स्कोर हासिल किया था।

इसके कुछ ही समय बाद वह 'सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर' बन गया।

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