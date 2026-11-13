बंदर ने आदमी की जेब से 81,800 रुपये छीन लिए

शिमला में व्यक्ति से हजारों रुपये छीनकर पेड़ पर चढ़ा बंदर, करता रहा नोटों की बारिश

लेखन सयाली 03:08 pm Nov 13, 202603:08 pm

क्या है खबर?

बंदर मस्तीखोर जानवर होते हैं, जो अक्सर लोगों की चीजें छीनकर भाग जाते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी यह सुना है कि कोई बंदर किसी के पैसे लेकर भाग गया हो? शिमला में एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल, उपायुक्त कार्यालय परिसर में एक बंदर ने एक व्यक्ति की जेब से 81,800 रुपये वाला पैकेट छीन लिया और उसे लेकर पेड़ पर चढ़ गया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। बंदर ने पेड़ से पैसों की बारिश भी की।