शख्स ने 9 लाख से ज्यादा खर्च करके लगवाई दाढ़ी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बच्चों जैसा था व्यक्ति का चेहरा, 9 लाख से ज्यादा रुपये खर्च करके लगवाई दाढ़ी

लेखन अंजली 04:26 pm Jul 23, 202604:26 pm

क्या है खबर?

अब तक आपने पुरुषों को दाढ़ी हटाकर क्लीन शेव में देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी व्यक्ति को अपने मुंह पर दाढ़ी लगवाते देखा या ऐसा कोई मामला सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने दाढ़ी ट्रांसप्लांट करवाई है और इसके लिए उसने 5-6 लाख रुपये नहीं, बल्कि 9 लाख से भी ज्यादा रुपये खर्च किए हैं। दरअसल, व्यक्ति का चेहरा बच्चों जैसा लगता है, जिस कारण उसने ऐसा 'गंभीर कदम' उठाया।