व्यक्ति ने मंगेतर पर 'ज्यादा खाने' की वजह से ठोका मुकदमा, मांगे 6 लाख रुपये
क्या है खबर?
सगाई होने के बाद सभी अपनी मंगेतर को तोहफे देते हैं और घुमाने लेकर जाते हैं। हालांकि, क्या हो अगर आपका मंगेतर इन सब के बदले आप पर मुकदमा ठोक दे? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चीन में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी ही मंगेतर पर इसलिए मुकदमा कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से वह बहुत खाती थी। इतना ही नहीं, उसने मंगेतर पर खर्च किए पैसों के बदले लाखों रुपये की मांग कर डाली।
मामला
डेटिंग के दौरान खर्च किए पैसे लौटने की रखी मांग
व्यक्ति का नाम हे है, जिसने अपनी वांग नाम की मंगेतर पर मुकदमा किया है। दोनों हेइलोंगजियांग प्रांत के एक गांव के रहने वाले हैं। हे ने मांग की कि वांग उसे वह 3.82 लाख रुपये वापस करें, जो उसने डेटिंग के दौरान उन पर खर्च किए थे। उसने मंगेतर से 2.54 लाख रुपये भी मांगे, जो उसके परिवार ने वांग के परिवार को दिए थे। कुल मिलाकर वांग से 6 लाख रुपये से ज्यादा की मांग की गई थी।
कहानी
वांग और हे की हो रही थी लव मैरिज
इस जोड़े ने खुद एक दूसरे को पसंद किया था, फिर भी दोनों के बीच खट्टास आ गई। दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे और प्यार में पड़ गए थे। कुछ ही समय में दोनों ने शादी करने का फैसला किया और सगाई कर ली। इसके बाद दोनों हेबेई प्रांत चले गए और वहां हे के परिवार का मालातांग रेस्टोरेंट संभालने लगे। इस दौरान वांग ने 6 महीने तक हे की मदद की और कामों में हाथ बंटाया।
परेशानी
क्यों आई हे और वांग के बीच दरार?
जैसे-जैसे समय बीतता गया, हे का वांग के लिए प्यार कम होने लगा। वह उनसे असंतुष्ट रहने लगा, क्योंकि वह सिर्फ आसान काम करती थीं। उसने बताया, "वह सारा दिन मालातांग ही खाती रहती थी। रेस्टोरेंट में जितना खाना बनता था, वह भी उसके लिए कम पड़ता था।" केवल हे ही नहीं, बल्कि उनका परिवार भी वांग से परेशान रहने लगा था। उनके मुताबिक, वांग पहले से अलग बर्ताव करती थीं और बदल गई थीं।
अदालत
अदालत ने लगाई हे को फटकार
हे ने अदालत में उन सभी चीजों की सूची पेश की थी, जो उसने वांग के लिए रिश्ते में रहते हुए खरीदी थीं। इनमें उनके लिए खरीदे गए कपड़े और अंडर गारमेंट तक शामिल थे। इस पर वांग ने कहा, "वह बहुत हिसाब-किताब लगाने वाला व्यक्ति है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी।" अदालत ने वांग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 3.82 लाख रुपये वापस करने की हे की मांग को खारिज कर दिया।
अंत
लोग बना रहे हे का मजाक
न्यायाधीश ने कहा कि ये पैसे निजी चीजों पर खर्च किए गए थे, जिनमें दोनों की भावनाएं शामिल थीं। ऐसे में इन पैसों को लौटने का सवाल नहीं उठता। हालांकि, अदालत ने वांग से 2.54 लाख रुपये में से आधे वापस करने को कहा। अंत में दोनों पक्ष फैसले से संतुष्ट थे। खबर के उजागर होने के बाद से लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग हे को कंजूस कह रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं।