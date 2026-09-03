एक व्यक्ति ने शुरू किया अनोखा बिजनेस, खुजली करके महीनेभर में कमाता है 14 लाख रुपये

साउन चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह बिजनेस 32 वर्षीय झांग जियाओकियाओ ने शुरू किया है।

झांग ने मई की शुरूआत में गुआंगडोंग प्रांत के शेन्झेन में अपना पहला आउटलेट खोला और इसके एक महीने बाद फुटियान जिले में दूसरा स्टोर शुरू किया। इन दोनों स्टोर का नाम 'सुमा' है।

उनके स्टोर ग्राहकों को 'खुजली मिटाने वाले सेशन' देते हैं, जिसमें उनका अनुभवी स्टाफ अपने नाखूनों से ग्राहकों के शरीर के अलग-अलग हिस्सों से खुजली दूर करता है।