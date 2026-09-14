कैब ड्राइवर के थकने पर युवक ने खुद चलाई कैब (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@travellermishra_)

कैब ड्राइवर के थकने पर युवक ने लखनऊ तक खुद चलाई गाड़ी, जीता लोगों का दिल

लेखन सयाली 12:14 pm Sep 14, 202612:14 pm

क्या है खबर?

कई बार कुछ लोग एक छोटे-से कदम से नेकी की मिसाल पेश कर देते हैं और साबित कर देते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। ऐसा ही कुछ लखनऊ के रहने वाले शिवम मिश्रा उर्फ डेविड जेकब ने कर दिखाया, जिसके चलते लोग उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। दरअसल, नोएडा से लखनऊ जाते समय जब उनका कैब ड्राइवर थका हुआ नजर आया तो डेविड ने खुद गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील थामी और करीब 2 घंटे तक कैब चलाई।