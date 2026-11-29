बीवी ने गेमर्स से लगाई पति को मारने की गुहार

देर रात तक गेम खेलता था पति, पत्नी ने गेमर्स से लगाई उसे 'मारने' की गुहार

लेखन सयाली 04:51 pm Nov 29, 202604:51 pm

क्या है खबर?

इन दिनों गेमिंग का क्रेज इतना बढ़ गया है की कई लोग तो दिन-रात गेम खेलने में ही लगे रहते हैं। अपने पति की इसी आदत से परेशान हो कर चीन की एक महिला ने एक अजीबो-गरीब काम किया। दरअसल, उन्होंने गेम के अन्य खिलाडियों से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि जब भी उनका पति खेलने आए, वे सब उन्हें बार-बार मार दें। इसमें कई गेमर्स ने उनका साथ दिया और उनका प्लान कामयाब रहा।