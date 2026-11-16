गर्लफ्रेंड ने साइन करवाया GTA 6 से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट

प्रेमिका ने व्यक्ति को तोहफे में दिया GTA-6, खेलने से पहले विचित्र कॉन्ट्रैक्ट पर करवाए दस्तखत

लेखन सयाली 11:23 am Nov 16, 202611:23 am

क्या है खबर?

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो (GTA) 6 एक एक्शन-एडवेंचर गेम है, जिसे रॉकस्टार गेम्स ने विकसित किया। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद यह 19 नवंबर को लॉन्च हो रहा है। इसी बीच एड नाम के व्यक्ति को उनकी प्रेमिका ने GTA 6 तोहफे में दिया, जो वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि यह तोहफा एक अजीबो-गरीब कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया है, जिसमें प्रेमिका ने कुछ खास नियम लिखवाए हैं। एड को खेलते समय नियमों को मानना होगा।