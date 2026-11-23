टाइटैनिक हादसे में बची महिला की अंगूठी की नीलामी

टाइटैनिक हादसे में जीवित बची महिला की सगाई की अंगूठी हुई 1.82 करोड़ रुपये में नीलाम

लेखन सयाली 03:34 pm Nov 23, 202603:34 pm

क्या है खबर?

टाइटैनिक हादसे से जुड़ी सभी वस्तुएं करोड़ों में बिकती हैं, क्योंकि लोग उन्हें संग्रहित करने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर वह वस्तु इस दुर्घटना में जीवित बचने वाले कि हो तो उसकी मांग और बढ़ जाती है। अब टाइटैनिक हादसे में जिंदा बचने वाली एक महिला की दुर्लभ सगाई की अंगूठी की नीलामी हुई है। यह अंगूठी 1.82 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर बिकी है। आइए इसकी नीलामी के बारे में विस्तार से जानते हैं।