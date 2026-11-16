उत्तर प्रदेश: बुजुर्ग ने मरने से पहले करवाई अपनी तेरहवीं, 900 लोगों को दी दावत

बलजोर की तेरहवीं में उनका पूरा परिवार शामिल था और गांव के लोगों समेत उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री केपी मलिक भी शरीक हुए थे।

सुबह हवन पूरा करने के बाद पगड़ी समारोह हुआ, जो एक तरह से परिवार की जिम्मेदारियों को अगली पीढ़ी को सौंपने का प्रतीक था। इसके बाद सभी मेहमानों को खाना परोसा गया।

8 हलवाइयों ने मिलकर तेरहवीं का खाना तैयार किया, जिसमें पूड़ी, रायता, 2 तरह की सब्जियां और लड्डू समेत अन्य पकवान शामिल थे।