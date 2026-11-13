'स्टार वार्स' में इस्तेमाल हुआ डार्थ वेडर का 'लाइटसेबर' हुआ 45 करोड़ में नीलाम, तोड़े रिकॉर्ड

इस 'अल्टीमेट स्टार वॉर्स' सेल में स्टार वॉर्स से जुड़े लगभग 200 प्रॉप्स और कलाकृतियां शामिल थीं।

नीलामी में 27 अन्य लाइटसेबर भी शामिल थे, जिनमें इवान मैकग्रेगर के ओबी-वान केनोबी और डेजी रिडले के किरदार रे स्काईवॉकर द्वारा इस्तेमाल किए गए लाइटसेबर भी थे।

डार्थ वेडर के लाइटसेबर के अलावा सबसे महंगे वे लाइटसेबर बिके, जिनका इस्तेमाल 'द फैंटम मेनेस' में रे पार्क के डार्थ मौल और 'रिवेंज ऑफ द सिथ' में हेडन क्रिस्टेंसन के एनाकिन स्काईवॉकर ने किया।