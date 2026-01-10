चीन में गुस्सैल लोगों का दिमाग शांत कर कमाई कर रहे लोग, यह सेवा बनी जरिया

कॉल सेंटर की सेवाओं से तो हम सभी वाकिफ हैं, जहां के कर्मचारी ग्राहकों की मदद करते हैं। हालांकि, चीन में इससे मिलती-जुलती एक विचित्र सेवा शुरू की गई है, जो लोगों के लिए फायदेमंद भी साबित हो रही है। दरअसल, यहां कुछ लोग गुस्से वाले लोगों से बात करके उन्हें शांत करते हैं। इसके बदले वे अच्छी खासी रकम लेते हैं और इस सेवा को 'इंस्टेंट रिप्लाई' नाम दिया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

मामला क्या है इस सेवा का मकसद? जो लोग यह खास सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें 'मिआओ हुई शी' यानि इंस्टेंट रिप्लाई प्रोवाइडर कहते हैं। ये कर्मचारी उन लोगों से बात करते हैं, जो गुस्से में होते हैं, निराश होते हैं, भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं या उदास होते हैं। वे परेशान लोगों की बातों को सब्र से सुनते हैं और उन्हें जल्दी-जल्दी जवाब देते हैं। उनका काम होता है लोगों से ऐसी बातें कहना, जो उन्हें खुश कर दें और उनकी उदासी दूर कर दें।

कमाई लोग इसके जरिए कर रहे लाखों की कमाई चीन के लोग इस सेवा को खूब पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों का तनाव कम हो रहा है। साथ ही यह कमाई का एक शानदार और आसान तरीका भी बन गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो लोग इसके जरिए महीने के 1.29 लाख रुपये से ज्यादा कमा रहे हैं। उनकी सेवाओं के दाम दिन के समय के आधार पर अलग-अलग होते हैं। ज्यादातर लोग इसे पार्ट-टाइम नौकरी की तरह करना पसंद कर रहे हैं।

ग्राहक यह सेवा दूर कर रही है लोगों की उदासी इस नौकरी को ज्यादातर वो लोग अपना रहे हैं, जिनके पास कोई आसान नौकरी है या जो घर पर रहते हैं। छात्रों के लिए भी यह कमाई का अच्छा जरिया बन गया है। इस सेवा का लाभ सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट कर्मचारी उठाते हैं, जो ज्यादा काम करने के बाद अपनी निराशा जाहिर करते हैं। इसके अलावा अकेले रहने वाले युवा, एक दूसरे से दूर रहने वाले जोड़े और अवसाद से जूझ रहे लोग भी मुख्य ग्राहकों में शामिल होते हैं।

विज्ञापन इंस्टेंट रिप्लाई की सेवा प्रदाता के लिए भी लाभदायक इंस्टेंट रिप्लाई प्रदान करने वाली एक महिला का विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने लिखा, "मैं आपके साथ जिंदगी, गॉसिप, प्यार और काम के बारे में बात कर सकती हूं। केवल एक कप चाय की कीमत पर आप पूरे दिन अच्छे मूड में रह सकते हैं।" एक अन्य महिला अपनी सेवाओं के बारे में कहती हैं, "दूसरे लोगों की कहानियां सुनना मेरे लिए भी ठीक होने की एक प्रक्रिया है। यह भावनात्मक मूल्यों का 2 तरफा आदान-प्रदान है।"