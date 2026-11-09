दौड़ते हुए 4 रुबिकस क्युब हल करने का रिकॉर्ड

ब्रिटिश व्यक्ति ने दौड़ते हुए हल किए 4 रूबिक्स क्यूब, बनाया विश्व रिकॉर्ड

लेखन सयाली 11:02 am Nov 09, 202611:02 am

क्या है खबर?

रूबिक्स क्यूब हल करना और दौड़ लगाना, दोनों ही कठिन और चुनौती भरे काम हैं। हालांकि, यूनाइटेड किंगडम (UK) के एक व्यक्ति ने ये दोनों काम एक साथ करके दुनिया भर में नाम कमा लिया है। दरअसल, इस व्यक्ति ने तेज दौड़ते हुए 4 रूबिक्स क्यूब हल करने का विश्व रिकॉर्ड बना डाला है। व्यक्ति का नाम जॉर्ज स्कोली है, जिन्होनें सिर्फ 5 मिनट और 9.25 सेकंड में एक मील दौड़ते हुए 4 रूबिक्स क्यूब्स को हल कर दिखाया।