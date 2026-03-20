भारत के भूपतिराजू ने सबसे जल्दी की 7 ज्वालामुखीय शिखरों पर चढ़ाई, कायम किया विश्व रिकॉर्ड

अगर हौसला बुलंद हो तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी छोटा लगता है। यह बात भारत के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सच कर दिखाई है। हम बात कर रहे हैं भूपतिराजु अनमिश वर्मा की, जिन्होनें 7 ज्वालामुखीय शिखरों पर सबसे जल्दी चढ़ाई की है। उनके इस साहस भरे काम के बाद उन्होंने दुनियाभर में नाम कमाया है और गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। आइए उनके रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानते हैं।

रिकॉर्ड 92 दिनों में चढ़ लिए थे सभी शिखर 6 फरवरी 2026 को गिनीज बुक की टीम ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए इस रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दी। भूपतिराजू ने महज 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में सातों शिखरों की चढ़ाई कर ली थी। इनमें दक्षिण अमेरिका का ओजोस डेल सालाडो, अफ्रीका का किलिमंजारो, एशिया का दामावंद, यूरोप का एल्ब्रस, उत्तरी अमेरिका का पिको डी ओरिजाबा, ओशिनिया का माउंट गिलुवे और अंटार्कटिका का सिडली पर्वत शामिल हैं।

सफर कब और कहां से शुरू हुआ सफर? भूपतिराजू ने 23 अक्टूबर, 2024 को अपने सफर की शुरुआत की थी, जब वह रूस स्थित एल्ब्रस पर्वत की चोटी पर चढ़े थे। उन्होंने अंत में 23 जनवरी, 2025 को अंटार्कटिका के सिडली पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी। ये 7 ज्वालामुखी शिखर पर्वतारोहण में सबसे ज्यादा शारीरिक और पर्यावरणीय रूप से चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि, भूपतिराजू के जज्बे के आगे ये भी छोटे पड़ गए। उन्होंने इस प्रयास के दौरान चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी।

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सम्मान दिल्ली में भूपतिराजू को किया गया सम्मानित 17 मार्च को दिल्ली के विनय मार्ग स्थित CSOI में एक खास पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। इसी समारोह में भूपतिराजू को उनका प्रमाण पत्र दिया गया था। गिनीज विश्व रिकॉर्ड की टीम के ऋषि नाथ ने औपचारिक रूप से भूपतिराजू को सम्मानित किया था। इस समारोह ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान खींचा और यह साबित कर दिया कि भारतियों की दिलचस्पी लगातार एडवेंचर खेलों में बढ़ती जा रही है।

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