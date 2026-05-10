गर्मी में कार पार्क करने का सही तरीका क्या है? परेशानियों से मिलेगी निजात

गर्मी के मौसम में धूप में खड़ी कार कुछ ही मिनटों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इससे कार का केबिन तपने लगता है और सीट, स्टीयरिंग व डैशबोर्ड भी गर्म हो जाते हैं। ज्यादा गर्मी का असर कार की बैटरी, टायर और अंदर सामान पर पड़ सकता है। लोग जल्दबाजी में कहीं भी कार पार्क कर देते हैं, जिससे बाद में परेशानी होती है। सही तरीके से पार्क करने से वाहन को नुकसान से बचाया जा सकता है।

#1 छांव वाली जगह चुनना जरूरी गर्मी में कार हमेशा ऐसी जगह पार्क करनी चाहिए जहां सीधी धूप कम पड़े। पेड़, पार्किंग शेड या किसी इमारत की छांव में कार खड़ी करने से अंदर का तापमान काफी कम रहता है। अगर छांव वाली जगह न मिले, तो कार का अगला हिस्सा सूरज की दिशा से उल्टा रखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे डैशबोर्ड और स्टीयरिंग कम गर्म होते हैं। लंबे समय तक धूप में खड़ी कार का पेंट भी खराब हो सकता है।

#2 सनशेड और खिड़कियों का रखें ध्यान कार के आगे वाले शीशे पर सनशेड लगाने से गर्मी काफी कम की जा सकती है। इससे सूरज की तेज किरणें सीधे अंदर नहीं पहुंचतीं और केबिन ज्यादा गर्म नहीं होता। कई लोग कार पूरी तरह बंद कर देते हैं, लेकिन हल्की सी खिड़की खुली रखने से अंदर की गर्म हवा बाहर निकलती रहती है। हालांकि, सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। गर्मी में कार के अंदर मोबाइल, परफ्यूम या गैस वाली चीजें छोड़ना खतरनाक साबित हो सकता है।

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