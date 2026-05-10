बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान: अजान अवैस ने अपने डेब्यू टेस्ट में जड़ा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

बल्लेबाजी कैसी रही अवैस की पारी और साझेदारी? बांग्लादेश के पहली पारी के 413 रन के जवाब में पाकिस्तान को पहली पारी में अवैस और इमाम उल हक (45) ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने अब्दुल्ला फजल (60) के साथ दूसरे विकेट के लिए 104 रन की अहम साझेदारी निभाई। दूसरे दिन 85 रन पर नाबाद रहने के बाद उन्होंने तीसरे दिन शतक पूरा किया। उन्होंने 165 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौके भी जड़े।

उपलब्धि घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन से सुर्खियों में आए अवैस अवैस पहली बार 2023 अंडर-19 एशिया कप के दौरान सुर्खियों में आए थे। उस दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ नाबाद 105 रन की पारी खेली थी। 2024-25 कायद-ए-आजम ट्रॉफी में भी वे 76.7 के औसत से 844 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण से पहले ही उन्होंने मात्र 33 मैचों में 10 प्रथम श्रेणी शतक लगाकर एक प्रभावशाली बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बना ली थी।

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