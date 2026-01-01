अंडे के कप से लेकर ईटों तक: जानिए साल 2025 के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड तोड़ने वाले संग्रह

विश्व रिकॉर्ड बनाना छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन कुछ संग्राहकों ने अपनी पसंदीदा चीजों का विशाल संग्रह करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस साल कुछ संग्राहकों के संग्रह ने सभी को हैरानी में डाल दिया। किसी ने अंडे रखने वाले कपों का संग्रह करके रिकॉर्ड कायम किया, वहीं किसी ने ईटों का संग्रह करके ही रिकॉर्ड बना डाला। आइए इस साल संग्राहकों द्वारा बनाए गए कुछ रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।

#1 ईटों का सबसे बड़ा संग्रह इस साल के फरवरी महीने में अमेरिका के रहने वाले क्लेम रेनकेमेयर नामक व्यक्ति ने एक अनूठे संग्रह का रिकॉर्ड बनाया है। 87 वर्षीय रेनकेमेयर ने पिछले 40 वर्षों में 8,882 अलग-अलग ईटें एकत्र की हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक कहानी है। रेनकेमेयर ने बताया कि ईटों के बारे में उन्हें जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वह यह है कि उनके नाम होते हैं और वे ऐतिहासिक रूप से विभिन्न स्थानों से जुड़े होते हैं।

#2ा मिनियन्स से जुड़ी यादगार वस्तुओं का सबसे बड़ा संग्रह इस साल के अप्रैल के महीने में ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली लीजल बेनेके नामक महिला ने मिनियन्स से जुड़ी यादगार वस्तुओं का सबसे बड़ा संग्रह बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। बेनेके ने पिछले 15 सालों में 1,035 मिनियन्स से जुड़ी चीजों को एकत्र करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। उन्हें मिनियन्स इतने पसंद है कि उन्होंने एक मिनियन का टैटू भी बनवाया है और प्यार से लोग उन्हें 'मिनियम लेडी' कहते हैं।

#3 15,000 अंडे रखने वाले कपों का विश्व रिकॉर्ड इस साल जुलाई में स्पेन की रहने वाली मारिया जोस फस्टर नामक महिला ने अंडे रखने वाले लगभग 15,000 कप जमा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। फस्टर पेशे से एक इतिहासकार हैं, लेकिन उनके शौक ने उन्हें पहचान दिलाई है। मरिया का संग्रह आधिकारिक तौर पर विश्वभर में 'अंडे के कपों का सबसे बड़ा संग्रह' घोषित हो गया है। उनके पास लगभग हर रंग और आकार वाला कप मौजूद है।

#4 क्रॉक्स का सबसे बड़ा संग्रह इस साल सितंबर में क्रॉक किंग के नाम से जाने वाले डूगी सैंडटाइगर ने 3500 से अधिक क्रॉक्स जूतों के संग्रह का विश्व रिकॉर्ड बनाया। सैंडटाइगर ने इस संग्रह का कारण बताया कि उन्हें बचपन में जूतों के फीते बांधने नहीं आते थे तो वे उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब वे युवा हुए तो उन्हें स्किप-ऑन क्रॉक्स पसंद आने लगे और धीरे-धीरे उन्हें ये इतने पसंद आए कि उन्होंने हर तरह के क्रॉक्स एकत्र करना शुरू कर दिया।