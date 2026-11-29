महिला ने पैराग्लाइडिंग करते हुए काटा केक

पैराग्लाइडिंग के दौरान महिला ने हवा में ही काटा केक, लोग बोले- ये कैसी बर्थडे पार्टी?

लेखन सयाली 01:20 pm Nov 29, 202601:20 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश में एक महिला के जन्मदिन मनाने का अनोखा अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है। दरअसल, इस महिला ने जमीन से हजारों फीट ऊपर अपना जन्मदिन का केक काटा और वीडियो भी बनाया। वीडियो में वह पैराग्लाइडिंग करते हुए केक काट रही हैं और खुद के लिए ही 'हैप्पी बर्थडे' गाती नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लोग महिला को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।