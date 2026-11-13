24 कैरेट का गुलाबी हीरा 124 करोड़ में बिका

'हीरों की मोनालिसा' कहलाने वाला गुलाबी हीरा 124 करोड़ में बिका, क्या है भारत से संबंध?

लेखन सयाली 04:10 pm Nov 13, 202604:10 pm

क्या है खबर?

स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक गुलाबी रंग वाला हीरा बिका है, जिसे 'हीरों की मोनालिसा' नाम से जाना जाता है। इस हीरे का नाम 'बुल्गारी पिंक' है और यह नीलामी के दौरान 124 करोड़ रुपये में बिका है। सबसे खास बात यह है कि यह भारत से ताल्लुक रखता है और बिक्री के बाद से काफी चर्चा में आ गया है। इस हीरे ने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। आइए जानते हैं कि इसका भारत से क्या संबंध है।