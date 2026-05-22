पेरिस: एफिल टॉवर की सीढ़ियों का एक हिस्सा नीलामी में बिका, 5 करोड़ रुपये लगी कीमत

फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर इस देश की पहचान है। लोहे से बने इस खूबसूरत टावर को देखने के लिए हर साल लाखों लोग पेरिस का रुख करते हैं। ऐसे में जाहिर है कि इससे संबंधित हर एक वस्तु बेशकीमती ही होगी। यह बात हाल ही में सच साबित हुई, जब एफिल टावर की सीढ़ियों के एक छोटे हिस्से की नीलामी हुई। यह हिस्सा 5 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की कीमत पर नीलम हुआ है।

नीलामी दशकों पहले इसी सीढ़ी से एफिल टावर पर चढ़ते थे लोग एफिल टावर का निर्माण 1889 के विश्व मेले के लिए किया गया था और ये सीढ़ियां भी उसी समय की हैं। इसकी नीलामी का आयोजन 'आर्टक्यूरियल पेरिस' नाम के नीलामीघर ने करवाया था। करीब 4 दशक पहले एफिल टावर पर लगी 526 फीट लंबी सीढ़ियों को कई छोटे-छोटे हिस्सों में काट दिया गया था और उनकी जगह लिफ्ट लगाई गई थीं। यह हिस्सा भी उन्हीं काटे गए हिस्सों में से एक है।

सीढ़ियां क्या है इन सीढ़ियों की खासियत? नीलाम होने वाले हिस्से में कुल 14 सीढ़ियां हैं, जिसकी लंबाई 9 फीट है। यह एक घुमावदार हिस्सा है, जो 1270.06 किलो का है। नीलामीघर ने उम्मीद लगाई थी कि यह हिस्सा करीब एक से 1.67 करोड़ रुपये के बीच बिक सकता है। हालांकि, यह अनुमानित कीमत से 3 गुना ज्यादा कीमत पर बिका और इसकी कीमत 5.02 करोड़ रुपये लगी। इसे खरीदने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी गई है।

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अन्य हिस्से दुनियाभर में प्रदर्शित हैं एफिल टावर की सीढ़ियों के अन्य हिस्से यह पहली बार नहीं है, जब एफिल टावर की सीढ़ियों के हिस्से बेचे गए हैं। इससे पहले 2008 में एक अमेरिकी निजी खरीदार ने इसका एक हिस्सा 6.13 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा था। एफिल टॉवर की सीढ़ियों के 9 से 30 फीट की लंबाई वाले कई अन्य टुकड़े दुनियाभर के प्रतिष्ठित स्थानों में सजाए गए हैं। इसके कुछ हिस्से न्यूयॉर्क के 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी', जापान के योशी फाउंडेशन के बगीचों और कई निजी संग्रहों में रखे गए हैं।

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