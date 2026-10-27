मोटरसाइकिल बनाने वाले व्यक्ति ने पानी पर सबसे दूर तक बाइक चलाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड

झांग ने पानी पर चलाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल में खास तरह के बदलाव किए थे। उन्होंने उसमें एक एम्फीबियस स्की जोड़ी थी, जिसकी मदद से इस वाहन को जमीन और पानी, दोनों पर चलाया जा सकता है।

बाइक ने पानी को पीछे की ओर धकेलने के लिए अपने पिछले टायर का इस्तेमाल किया, जिससे वह पानी पर आगे की दिशा में बढ़ने लगी। इससे ही यह इतनी दूरी तक पानी पर भी चल सकी थी।