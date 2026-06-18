फीफा विश्व कप के 1,000 नतीजों को बताकर व्यक्ति ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

इस व्यक्ति को याद हैं 1,000 फीफा विश्व कप मैचों के नतीजे, बनाए विश्व रिकॉर्ड्स

लेखन अंजली 07:10 pm Jun 18, 202607:10 pm

क्या है खबर?

अपनी तेज याददाश्त और मानसिक क्षमताओं के दम पर जर्मनी के फैबियन साल ने एक या दो नहीं बल्कि 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। दरअसल, फैबियन ने अपनी एक 'मेमोरी पैलेस' नाम की तकनीक बनाई हुई है, जिसके जरिए उन्हें फीफा टूर्नामेंट में सालों से खेले गए लगभग 1,000 मैचों के नतीजे याद हैं। इन नतीजों को बताकर ही उन्होंने 4 विश्व रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। आइए फैबियन के रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं।